«Ауди» вырывается в лидеры, у грузовиков острейшая борьба. Обзор второго дня «Дакара»

Ралли «Дакар» набирает обороты, и на второй день гонки участников ждал мощнейший спецучасток протяжённостью в 463 километра. Спортсменов ждали скоростные песчаные трассы с коварными дюнами — и не всем лидерам удалось избежать на них проблем.

CAR: непростая победа Петеранселя

В зачёте внедорожников почти весь этап доминировал Стефан Петерансель на «Ауди», но ближе к концовке прибавил Себастьен Лёб из «Продрайва». Перегнать опытнейшего Петеранселя на втором этапе Лёб не смог, но на финише двух французских пилотов разделили микроскопические 29 секунд. Отличный этап провёл и Сет Кинтеро — дебютант категории стал третьим, уступив лишь три с небольшим минуты.

Следом за ним расположился Нассер Аль-Аттия, который из-за двух проколов уступил накануне полчаса, а пятая и шестая позиции остались за Язидом Аль-Раджи и Маттиасом Экстрёмом. Карлос Сайнс закончил день со скромным восьмым временем, но по сумме двух этапов Матадор стал лидером генеральной классификации.

По итогам второго этапа Сайнс вышел в лидеры зачёта внедорожников Фото: A.S.O./Marcin Kin/DPPI

Главный преследователь лидера — Аль-Раджи — уступает чуть менее двух минут, Лёб прорвался в топ-3, а Кинтеро опередил блеснувшего вчера Гийома Де Мевиуса и идёт четвёртым. Экстрём и Аль-Аттия теперь на шестой и седьмой строчках и уступают чуть более 10 минут. Не так далеко и Петерансель — у него девятая позиция с некритичным отставанием в 13 минут.

Российский экипаж в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова перед второй путевой точкой потерял порядка 15 минут, а затем по ходу этапа отстал ещё на 15. В общем зачёте Кротов потерял несколько позиций, но по-прежнему держится в топ-20, хотя и проигрывает лидеру полчаса.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после двух этапов:

1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 8:49.38.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) +1:51.

3. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +4:17.

4. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +7:36.

5. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +7:44.

6. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +11:17.

7. Нассер Аль-Аттия (Nasser Racing / Prodrive) +12:16.

8. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +12:17.

9. Стефан Петерансель (Team Audi Sport) +13:16.

10. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +14:47.

…18. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +30:20.

МОТО: три лидера в семи минутах

У мотоциклистов сражение было как всегда плотным и непредсказуемым. С первых же отметок этапа темп стал задавать Пабло Кинтанилья на «Хонде», однако в борьбу с ним вступили Лючано Бенавидес на «Хускварне» и ещё один райдер из стана «Хонды» Хосе-Игнасио Корнехо Флоримо. Решающими стали финальные километры — Корнехо Флоримо, несмотря на небольшое падение, на шесть с половиной минут оторвался от Бенавидеса, а Кинтанилья закончил этап с третьим временем, опередив Рикки Брабека, Себастьяна Бюлера и Сэма Сандерленда.

Корнехо Флоримо выиграл этап и стал главным преследователем Бранча Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Победитель первого этапа Росс Бранч, открывая трассу, показал лишь 12-е время, однако созданного накануне запаса хватило, чтобы сохранить за собой первую строчку общего зачёта. На вторую позицию поднялся Корнехо Флоримо, опередивший Брабека, а топ-5 замыкают Кинтанилья и Бенавидес. Самым невезучим сегодня был Мэйсон Кляйн — он два часа ремонтировал свой «Кови» и после третьего места накануне откатился в пятый десяток генеральной классификации.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после двух этапов:

1. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) — 9ч49:54.

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +2:30.

3. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +6:50.

4. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +15:31.

5. Лючано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +17:33.

6. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +17:35.

7. Сэм Сандерленд (Red Bull GasGas Factory Racing) +18:30.

8. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +19:50.

9. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +20:54.

10. Мартин Мичек (Orion Moto Racing Group / KTM) +22.58.

SSV/QUAD: Гочалы по-прежнему вместе

В зачёте мотовездеходов-прототипов продолжается доминирование семьи Гочалов. Эрик, Михал и Марк стартовали друг за другом и прошли вместе весь спецучасток. В итоге Эрик вновь оказался быстрейшим, на минуту опередив своего дядю Михала и почти на четыре — своего отца Марека. Вклиниться в эту тройку смог лишь Митчелл Гатри — у него третье время с отставанием в три минуты. Тем не менее в генеральной классификации топ-3 по-прежнему занимают Гочалы.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после двух этапов:

1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 9ч39:40.

2. Михал Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) +1:19.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) +11:24.

4. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +17:07.

5. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +19:16.

Родриго Варела лидирует в зачёте стандартных мотовездеходов Фото: A.S.O./F.Gooden/DPPI

В категории стандартных мотовездеходов быстрейшим вновь стал Родриго Варела, который на полминуты опередил своего главного преследователя Херарда Фарреса Гуэлла. В общем зачёте разрыв между ними достиг почти тринадцати минут, а вот остальные экипажи проигрывают уже более двадцати.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после двух этапов:

1. Родриго Варела (Team BBR / BRP) — 10ч24:00.

2. Херард Фаррес Гуэлл (South Racing Can-Am) +12:47.

3. Ксавье де Сультре (Sebastien Loeb Racing Bardahl Team / Polaris) +24:17.

4. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +26:29.

5. Жером де Саделер (MMP / BRP) +28:37.

Среди квадроциклистов быстрейшим во второй раз подряд стал Марсело Медейрос. Бразилец отыграл у Юрая Варги четыре с небольшим минуты и теперь опережает словака почти на семь. Третьим держится Мануэль Андухар, а остальные райдеры отстали более чем на полчаса.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после двух этапов:

1. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) — 12ч18:38.

2. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +6:52.

3. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) +14:12.

4. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +35:22.

5. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +54:43.

TRUCK: лидеров разделили шесть секунд

Второй этап подряд выиграл также лидер зачёта грузовиков Янус ван Кастерен. Голландец стартовал первым и на протяжении всего этапа удерживал лучшее время, но Алеш Лопрайс на последних километрах начал прессинговать лидера и в итоге уступил ему сегодня лишь шесть секунд. За счёт этого темпа Лопрайс вышел на вторую строчку общего зачёта, однако Алеш по-прежнему проигрывает экипажу ван Кастерена 13 минут.

Лидер категории грузовиков Янус ван Кастерен Фото: A.S.O./Frederic Le Floc'h/DPPI

А вот Герт Хузинк, который накануне был ближе всех к лидеру, перевернулся на 96-м километре. Экипажу удалось вернуть «Рено» в борьбу и даже поддерживать темп лидеров, но инцидент стоил более получаса. Таким образом в генеральной классификации Хузинк теперь пятый и уступает в том числе Мартину Мацику и Ярославу Вальтру.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после двух этапов:

1. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) — 9ч31:37.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +12:55.

3. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) +21:47.

4. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +32.54.

5. Герт Хузинк (Jongbloed Dakar Team / Renault) +33:32.

3-й этап: Аль-Дувадими — Аль-Саламия

В понедельник, 8 января, экипажи отправятся на первую часть марафонского этапа — на финише у механиков будет лишь два часа, прежде чем техника участников перейдёт в режим закрытого парка. При этом участников ждёт непростой 438-километровый спецучасток с очень неровным характером — быстрые отрезки будут перемежаться с медленными трассами на сложных ландшафтах, а каменистые дороги будут переходить в пески с коварными дюнами и обратно.