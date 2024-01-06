Какие-то компромиссы вроде как неприемлемы для самих камазовцев и мазовцев, но это не имеет решающего значения.

Почему «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ» опять не на «Дакаре»? Вот все причины

Второй год подряд грузовой зачёт ралли-марафона «Дакар» обескровлен. В 2023-2024 годах на гонке не может выступить российская команда «КАМАЗ-мастер», а «МАЗ» на главном ралли-рейде планеты забанен ещё с 2022-го. В этом материале мы ещё раз напомним, какие конкретно причины мешают россиянам и белорусам выступить в Саудовской Аравии, ведь формально пилоты из России и Беларуси имеют право участвовать в международных гонках.

1. Нейтральный статус

В отличие от ряда других видов спорта, Международная автомобильная федерация не запрещает представителям России и Беларуси выходить на старты своих соревнований. Однако делать это все гонщики могут только в нейтральном статусе либо под спортивной лицензией других стран. Например, на «Дакаре» 2024 года россиянин Денис Кротов выступает под флагом Кыргызстана.

Понятно, однако, что пилоты заводских команд «КАМАЗа» и «МАЗа» не могут взять и сменить спортивное гражданство. Остаётся вариант с нейтральным статусом, но руководители обоих гоночных коллективов утверждают, что не хотят выступать без флага.

«Мы готовы вернуться на эту гонку только на общих для всех условиях: на технике «МАЗ», с флагом, гимном и со своей символикой на экипировке», – заявлял не так давно руководитель и первый пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

А вот какое мнение высказывал ещё в 2022 году в интервью телеканалу «Звезда» легенда «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, совсем недавно передавший пост руководителя команды Эдуарду Николаеву: «Сейчас идут дискуссии, дебаты: как спортсменам участвовать в нейтральном статусе, может быть, всё-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее. Обсуждается, участвовать или нет. Должна быть единая система: не участвовать и развивать внутренние чемпионаты».

Итак, официально камазовцы и мазовцы отказываются выходить на старт в роли «нейтралов». Хотя напомним, в 2022 году «КАМАЗ-мастер» доминировал на «Дакаре» без российской символики. И, думается, даже без флага и гимна подарил радость болельщикам.

2. Опасная бумага ФИА

Если предположить, что команды всё-таки готовы выступать как «нейтральные», то возникает ещё одна преграда. Этот самый нейтральный статус ФИА готова выдавать в обмен на подписание определённой декларации с достаточно спорным текстом. Ну, сам-то текст более-менее адекватный: в нём подписывающий его гонщик гарантирует, что не будет «тайком» демонстрировать символику своей страны, и в целом обещает не нарушать разного рода требования федерации.

Главная проблема в преамбуле к документу. В ней сама ФИА осуждает действия России на Украине. Соответственно, вопрос — присоединяется ли юридически гонщик к этому осуждению, когда подписывает бумагу? Если да, то эдак можно нарваться даже на уголовное дело на территории РФ. Впрочем, сколько гонщиков и юристов, столько и мнений. Целый ряд пилотов такую бумагу подписали и спокойно выступают в разных международных соревнованиях. К слову, некоторое время назад ФИА уточнила, что спорную бумагу обязаны подписывать даже те спортсмены, которые выступают под спортивной лицензией другой страны.

Так или иначе, и в «КАМАЗ-мастер», в «МАЗ-СПОРТавто» заявили, что подписывать подобную бумагу не готовы. «Подписав определённые бумаги, мы могли бы быть допущены, но это условие мы отвергли», — заявил Вязович.

3. Санкции против заводов

Если подписание бумаги ФИА и принятие или неприятие нейтрального статуса — это решение самих россиян и белорусов, то третий пункт — тот случай, когда от камазовцев и мазовцев ничего не зависит. И именно он является главном барьером на пути к возвращению команд на «Дакар».

МАЗ ещё с июня 2021 года находится под санкциями Евросоюза — как тогда заявляли европейские власти, «в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Беларуси». Перед «Дакаром» 2022 года мазовцы попробовали обойти санкции: заявились не от завода, а через Белорусскую автомобильную ассоциацию. План не сработал: в последний момент организаторы гонки из компании A.S.O. под нажимом властей сообщили, что выступление мазовской команды невозможно.

«Санкции Евросоюза были изложены очень ловко. Если кратко, то вот какой ответ получили и мы, и организаторы: «Мы принимаем во внимание, что участие команды «МАЗ» в ралли «Дакар» станет возможностью для рекламы автомобилей этого бренда и потенциально поспособствует росту доходов и преимуществ на зарубежных рынках. Внешний вид бренда будет соответствовать понятию «экономические ресурсы» в соответствии с европейскими правилами». Это является шоковой ситуацией для меня как спортсмена. Мы едем туда соревноваться и не имеем желания, чтобы нас обзывали экономическим ресурсом. Прежде всего мы — спортивная команда», — комментировал ситуацию Вязович.

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«КАМАЗ» оказался в санкционных списках Евросоюза в феврале 2022 года — сразу после начала СВО. Читатель может спросить — позвольте, а при чём здесь Евросоюз, ведь «Дакар» проходит в условно дружественной Саудовской Аравии? Главная проблема — организаторы из A.S.O. с их французской пропиской. Они-то, может, и рады дальше вести дела с камазовцами и мазовцами, но это даже теоретически невозможно.

«Еврокомиссия запрещает юрлицам Европы иметь коммерческие отношения с такими предприятиями. В том числе и по этой причине команда «КАМАЗ-мастер» не сможет принять участия в «Дакаре», — констатировал год назад Чагин.

Так что пока политическая обстановка не изменится, не наступит некая разрядка, рассчитывать на изменение ситуации не приходится. А в грузовом зачёте «Дакара» будут побеждать соперники, которые прежде проигрывали гонщикам из России и Беларуси по несколько часов.