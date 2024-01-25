В Формуле-1 переименовали сразу две команды. И ещё вопрос, какое название хуже!

До сих пор непонятно, как на практике обе команды будут называть болельщики и СМИ.

В сезоне-2024 Формулы-1 сразу две команды получат новые названия: в прошлое уйдут «Альфа Таури» и «Альфа Ромео» («Заубер»). Увы, в обоих случаях свежие творения маркетологов не особо понравились болельщикам. Что придумали в Фаэнце и Хинвиле и как теперь мы будем называть две бывшие «Альфы»?

«Альфа Ромео»: тройное название

Будущей заводской команде «Ауди» требовалось какое-то название на пару сезонов — до 2026 года, когда немецкий автопроизводитель официально придёт в Ф-1 и начнёт новую эру в Хинвиле. Теоретически можно было просто на пару лет вновь стать «Заубером», пусть даже основатель команды Петер Заубер уже не имеет к команде никакого отношения. Но зачем так поступать, если название можно продать?

Так в команде в итоге и поступили. Полное официальное название конюшни — Stake F1 Team Kick Sauber. При этом само шасси получило название Kick Sauber, но во всех соцсетях команда величает себя как Stake F1 Team, вообще без всякого «Заубера». Что за путаница и как нам быть?

Новый логотип команды из Хинвиля Фото: Mark Thompson/Getty Images

Начнём с того, что Stake и Kick — бренды, принадлежащие одному и тому же человеку, австралийскому миллиардеру Эдварду Крейвену. Он начал сотрудничать с командой из Хинвиля ещё год назад, а теперь, когда «Альфа Ромео» решила не продлевать контракт, воспользовался «пересменкой» автопроизводителей и согласился заплатить побольше не просто за титульное спонсорство, а за то, чтобы два года команда называлась в честь его компаний.

Почему не какой-то одной? Всё просто. Stake – это ставочный бизнес, а работа букмекеров легальна далеко не по всему миру. Соответственно, на тех Гран-при, где рекламировать ставки нельзя, команда будет переименовываться в Kick (это стриминговая платформа).

В итоге путаница: как нам всем называть команду? Она сама позиционирует себя как «Стейк», а традиции Ф-1 склоняют к варианту «Кик-Заубер» — по названию шасси, откидывая спонсорскую составляющую. Вдобавок ко всему и звучит всё это не очень: то ли за мясное блюдо болеешь, то ли хочешь «пнуть» заслуженную гоночную команду из Швейцарии…

Отметим, что официальный сайт Формулы-1 игнорирует позицию команды и величает её как «Кик-Заубер». Мы для себя пока не определились — дождёмся презентации 5 февраля.

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«Альфа Таури»: странный набор «ценностей»

Когда показалось, что то ли «Стейк», то ли «Кик» стал уверенно худшим названием, в дело вступила вторая команда «Ред Булл». В Фаэнце давно анонсировали переименование: ставка на бренд одежды «Альфа Таури» не сработала. Продукцию покупали не слишком активно, а пиар с помощью Формулы-1 как-то особо не помогал.

Поэтому новый руководитель команды Питер Байер заранее объявил, что к сезону-2024 «Альфа Таури» подойдёт максимально обновлённой.

«В процесс ребрендинга входит создание определённого набора ценностей и портфолио. Внутри мы обсуждаем вопрос, как создать для команды собственную идентичность, которая будет в меньшей степени зависеть от титульного спонсора, обеспечит преемственность и наличие прочного фундамента, а не просто смену названия. Ведь соревнование идет не только на трассе. Команды также борются за спонсоров, внимание прессы и болельщиков, так что люди должны знать, чего ты стоишь и чего добиваешься», – говорил Байер.

Новый логотип команды из Фаэнцы Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что же мы получили на практике? Жуткого Франкенштейна по имени Visa Cash App RB Formula One Team. Если разобраться, то название состоит из брендов сразу двух спонсоров (Visa и платёжный сервис Cash App) и названия шасси RB. Именно RB, без расшифровки, хотя саму компанию переименовали в Racing Bulls S.p.A.

Считалось, что кратко команда будет называться именно «Рейсинг Буллз». Почему этого не произошло? Может, титульные спонсоры стали жаловаться, что при таком варианте их не будут упоминать СМИ. А может, в самом концерне «Ред Булл» предположили, что в таком случае две их команды будут постоянно путать.

Но, как кажется, в итоге вышло даже хуже. Писать в СМИ монструозное «Виза Кэш Эпп РБ» вряд ли кто-то станет, да и в честь чего упоминать спонсоров, если, к примеру, «Мерседес» везде просто «Мерседес», а не «Мерседес-АМГ Петронас», да и «Ред Булл» никто не называет «Оракл Ред Булл».

Соответственно, в случае с бывшей «Альфа Таури» мы получаем короткое и совершенно невзрачное «РБ». В попытке «не мешать» спонсорам, как кажется, команда как раз лишилась собственной идентичности.

Говорят, в самой Фаэнце употребляют краткое название «В-КЭРБ», ну и как-то даже непонятно, что говорить потенциальным болельщикам. Какую команду они поддерживают? Как объяснить друзьям, чтобы те поняли? Пока похоже, что старый бренд убили, а нового решили просто не создавать. На этом фоне даже «Стейк» или «Кик» выглядят сколько-нибудь рабочим вариантом…

А вам какое название нравится меньше?