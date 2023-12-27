За эту команду могли поехать три россиянина! 10 фактов про величайшего аутсайдера Ф-1

В это межсезонье с большой долей вероятности произойдёт очередное переименование младшей команды концерна «Ред Булл»: «Альфа Таури» уйдёт в историю – «телята» получат новое название. Самое время вернуться к истокам команды из Фаэнцы, вспомнив 10 занимательных фактов из истории «Минарди», на базе которой в своё время была создана «Торо Россо».

К моменту дебюта в Формуле-1 команда «Минарди» существовала уже пять лет

Для 1980-х вполне нормальной практикой был переход команды из Формулы-2 (позже Формулы-3000) в «Королевские гонки». К середине 1980-х Джанкарло Минарди был уже достаточно опытным автоспортивным менеджером. Впервые гоночную команду он возглавил ещё в 1972-м – это был скромный коллектив из Фаэнцы под названием Scuderia del Passatore. Команда участвовала в соревнованиях местного значения, где показала себя весьма неплохо, чем и привлекла внимание спонсора в лице компании по производству автомобильных аксессуаров Everest. Так Scuderia del Passatore превратилась в Scuderia Everest.

Благодаря новому источнику финансирования коллектив из Фаэнцы смог выйти на международный уровень, заявившись в чемпионат Формулы-2. Впрочем, дружба команды Джанкарло Минарди и Everest долго не продлилась: в 1979-м – спустя пять лет с начала сотрудничества – их пути разошлись.

«Минарди» на дебютном Гран-при Бразилии 1985 года Фото: Mike King/Getty Images

Удивительно, но, именно оставшись без финансовой поддержки, Джанкарло задумался о строительстве собственной гоночной команды. Объединив наследие двух предыдущих проектов, итальянский менеджер объявил о создании «Минарди».

Новообразованный коллектив в 1980 году заявился всё в тот же чемпионат Формулы-2, где провёл следующие пять лет. За эти годы «Минарди» набралась опыта. Команда училась искать финансирование, разрабатывать новые и обновлять старые болиды, да и просто выживать в бурлящем мире международных гонок. Неудивительно, что к 1985 году Минарди задумался о переходе своего детища в Формулу-1.

Из-за «Альфа Ромео» «Минарди» пришлось перестраивать свой первый болид Формулы-1

С первыми проблемами «Минарди» столкнулась ещё до дебюта в «Королевских гонках». Ещё в 1984-м команда из Фаэнцы построила свой первый болид Формулы-1 M184, на котором планировалось дебютировать в чемпионате в следующем году. Машина разрабатывалась с учётом габаритов и специфики двигателя «Альфа Ромео», однако, вопреки договорённостям, соотечественники отказались поставлять моторы «Минарди». Коллективу из Фаэнцы пришлось перестраивать машину под двигатель «Косуорт». Кстати, уже с третьего этапа сезона «Минарди» сменила моториста, перейдя на Motori Moderni – итальянской инжиниринговой компании, основанной бывшим конструктором двигателей «Феррари» Карло Кити.

В «Минарди» работали звёздные конструкторы

В 1989-м (на пятый год выступлений в Ф-1) «Минарди» добьётся первых значимых успехов – займёт 11-е место (из 20) в командном зачёте, набрав шесть очков. Прогресс команды был виден невооружённым глазом. Например, на Гран-при Великобритании итальянский коллектив впервые финишировал двумя машинами в очках. Что важно, это был не тот случай, когда все сошли с дистанции и аутсайдер добрался до высоких мест. «Минарди» в целом демонстрировала достаточно приличный темп – удачные квалификации тому подтверждение: в Эшториле Мартини показал пятое время, в Аделаиде – третье.

Пьерлуиджи Мартини на Гран-при Монако 1989 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Столь внушительный прогресс «Минарди» во многом был связан с личностью Альдо Косты, который в 1988-м занял пост технического директора. В будущем Альдо поработает в «Феррари» и «Мерседесе», приложив руку к 12 чемпионским болидам! Ну а до 1995 года он будет трудиться в «Минарди», помогая скромному коллективу стать «Королём аутсайдеров».

Помимо Косты, в «Минарди» засветился ещё один именитый конструктор — Густав Брюннер. Австрийский специалист известен прежде всего по работе в «Феррари» в 1980-е. К команде из Фаэнцы Брюннер примкнул в 1993-м, но практически сразу же покинул коллектив. Впрочем, уже в 1997-м он вернётся в «Минарди», где проработает ещё четыре года в должности технического директора.

Лучшая квалификация «Минарди»: второе место в Финиксе

Главный успех в истории скромной итальянской команды отчасти стал следствием стечения обстоятельств. Дело в том, что на открывавший сезон-1990 этап в Финиксе «Пирелли», в отличие от «Гудьир», привёз мягкий (в ту пору именуемый квалификационным) тип шин. В итоге клиенты «Пирелли» получили серьёзное преимущество по части темпа на одном круге. Одним из этих счастливчиков стал пилот «Минарди» Пьерлуиджи Мартини, который показал второе время в квалификации!

В гонке, конечно же, всё встало на свои места и Мартини даже до очков не смог добраться. Но сам факт пребывания скромного коллектива на первом ряду Гран-при Формулы-1 дорогого стоит.

В 1994 году Джанкарло Минарди перестал владеть командой

К середине 1990-х в Формуле-1 постепенно начала сворачиваться эпоха маленьких команд. Существовать в «Большом цирке» становилось всё труднее и труднее – само собой, проблемы коснулись и «Минарди».

В 1994 году Джанкарло Минарди пришлось объединиться с другой скромной командой BMS Scuderia Italia, при этом оставив у себя на руках всего лишь 14,5% акций – остальное распределилось между новыми инвесторами. В последующие несколько лет команда сменит несколько хозяев (какое-то время долей в команде владел Флавио Бриаторе), пока в 2001-м наконец-таки не найдёт полноценного владельца (последнего в истории команды), коим станет австралийский бизнесмен Пол Стоддарт.

Благодаря «Минарди» в России появился первый пилот, управлявший болидом Ф-1

В 2002 году состоялся дебют российского пилота за рулём машины Формулы-1. В результате спонсорского соглашения между «Минарди» и «Газпромом» итальянская команда взяла на себя обязательства подготовить Сергея Злобина к полноценному дебюту в Формуле-1. В реальности, как известно, до участия Сергея в Гран-при дело так и не дошло. Сотрудничество Злобина и «Минарди» ограничилось лишь тестовой программой – в том числе участием Сергея в коллективных постсезонных тестах Ф-1 в Валенсии, где российский пилот, к сожалению, проявил себя не очень удачно: проигрывая своим напарникам по несколько секунд с круга, а также чуть не столкнувшись с Монтойей.

Ещё двое россиян могли оказаться в «Минарди»

Вообще, «Минарди» достаточно активно контактировала с российскими пилотами. В конце 2000-го команда из Фаэнцы вела переговоры с менеджментом на тот момент выступавшего в Ф-3000 Виктора Маслова. По словам его менеджера Александра Требитша, тогда была реальная возможность выкупить место боевого пилота «Минарди» на целый сезон, но Александр отказался от сделки с итальянской командой – отпугнул статус рента-драйвера для своего подопечного.

«Тогда речь бы шла просто о выступлениях за деньги, а я этого не хотел. Я хотел, чтобы была какая-то видимость, что Виктора взяли на основе показанных способностей и результатов. Не хотелось, чтобы весь мир говорил: «Вот, «Лукойл» купил место».

Также в 2003 году «Минарди» контактировала с другим российским пилотом Романом Русиновым, но, к сожалению, снова не сложилось.

«Тогда спонсором «Минарди» был «Газпром». Меня вызывает Джанкарло Минарди и говорит: «Роман, ты поедешь в Формуле-3000, вот тебе контракт на стол, зарплата 250 тысяч евро или долларов, не помню. Подписывай контракт, и всё будет хорошо». Но я подумал: «Ничего себе, зачем мне «Минарди»? Может, я куда-то дальше попаду?» Это была моя самая большая ошибка – не подписать контракт с Джанкарло Минарди, как это в своё время сделал Фернандо Алонсо», – спустя долгие годы вспоминал Русинов.

Логотип «Газпрома» на болиде «Минарди» 2002 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Благодаря «Минарди» в Формуле-1 дебютировали Алонсо, Уэббер и ещё несколько топ-пилотов

Одна из причин, почему многие любят аутсайдера «Минарди», – команда зажигала новых звёзд. Алессандро Наннини, Джанкарло Физикелла, Ярно Трулли, Фернандо Алонсо, Марк Уэббер – все они в своё время начинали карьеру в Ф-1 именно в составе «Минарди». Ярче всех дебютировал, конечно же, Уэббер: финиш на пятом месте в домашней гонке на «Альберт-Парке».

Кстати, будущих звёзд «Минарди» начала зажигать ещё во время выступлений в Формуле-2: сезон-1981 в команде из Фаэнцы провёл будущий победитель Гран-при и вице-чемпион Ф-1 Микеле Альборето – он же принёс «Минарди» единственную победу в Ф-2. Символично, что завершать формульную карьеру Альборето пришёл именно в коллектив из Фаэнцы.

Последний успех команды – очки в скандальной гонке на «Индианаполисе»

Финал истории «Минарди»в Ф-1 пришёлся на 2005 год. Последнее, чем команде удалось запомниться – заработанные в скандальном Гран-при США очки. Напомним, это та самая гонка, когда на старт вышли только клиенты «Бриджстоун», то есть шесть машин – по две от «Феррари», «Джордана» и «Минарди».

В подобных условиях от уже умирающей «Минарди» требовалось просто добраться до финиша, чтобы получить свои гарантированные очки (зачётные баллы получала первая восьмёрка). С поставленной задачей дуэт Альберс – Фризахер справился на ура, завершив гонку на пятой и шестой позициях соответственно. Это были последние очки в истории команды.

Бренд «Минарди» не умер, продолжив существование в американской серии Champ Car

Звучит немного диковато, но в реальности всё было намного проще. Продав команду «Ред Булл», уже бывший владелец «Минарди» Пол Стоддарт посидел, подумал и решил рвануть в Америку, если быть точным, в чемпионат ChampCar (к тому моменту уже слабый клон IndyCar).

Австралийский бизнесмен выкупил долю команды HVM Racing, что позволило ему переименовать гоночную конюшню в Minardi Team USA. Как вы понимаете, от «Минарди» там было только название, ну и небольшая отсылочка на формульное прошлое в лице пилота Роберта Дорнбоса, выступавшего за «Минарди» в последнем сезоне в истории команды.

Роберт Дорнбос представляет «Минарди» в IndyCar Фото: Robert Laberge/Getty Images

Кстати, показал себя Дорнбос весьма неплохо, завершив дебютный сезон за океаном на третьей строчке личного зачёта – две победы + четыре финиша в топ-3. По итогам чемпионата Роберт был признан новичком года.

Что же до Minardi Team USA, то проект просуществовал всего один год. В 2008-м ChampCar окончательно ушёл в небытие, а HVM Racing перешла в IndyCar.