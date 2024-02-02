Первая презентация нового сезона Формулы-1. Как американцы ответят на провал? LIVE!

«Хаас» обещал как минимум новую ливрею, но, может, покажет и рендеры будущей машины.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе. Только-только переварив шокирующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Феррари», сегодня мы ждём первую презентацию. Американская команда «Хаас», вступающая в новую эпоху без легендарного Гюнтера Штайнера, в 17:00 по московскому времени представит ливрею на сезон-2024.

Надеемся, мы увидим рендеры реального автомобиля на следующий сезон. Хотя американцы вполне могут «натянуть» раскраску на вариант болида 2023 года, который они использовали на Гран-при США и далее — и тогда будет непонятно, показали нам новинку или нет. Подождём и посмотрим!

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