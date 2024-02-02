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Команда Формулы-1 «Хаас» проведёт презентацию перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Первая презентация нового сезона Формулы-1. Как американцы ответят на провал? LIVE!
Евгений Кустов
Презентация команды Ф-1 «Хаас» на 2024-й
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«Хаас» обещал как минимум новую ливрею, но, может, покажет и рендеры будущей машины.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе. Только-только переварив шокирующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Феррари», сегодня мы ждём первую презентацию. Американская команда «Хаас», вступающая в новую эпоху без легендарного Гюнтера Штайнера, в 17:00 по московскому времени представит ливрею на сезон-2024.

Надеемся, мы увидим рендеры реального автомобиля на следующий сезон. Хотя американцы вполне могут «натянуть» раскраску на вариант болида 2023 года, который они использовали на Гран-при США и далее — и тогда будет непонятно, показали нам новинку или нет. Подождём и посмотрим!

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Когда новый «Хаас» дебютирует на трассе
Live Евгений Кустов

Пока, до презентации, «Хаас» уже показал новую коллекцию бейсболок и шапок на 2024 год.

16:32 Евгений Кустов

Новый босс команды Аяо Комацу в январе заявлял, что цель «Хааса» на сезон-2024 — восьмое место. Вместе с тем Комацу не исключал, что в Бахрейне американцы окажутся самыми медленными из-за того, что они довольно поздно начали работу над новым болидом. Это не страшно: главное найти верное направление развития машины и наконец добиться того, чтобы новинки давали эффект. В 2023-м обновления болида оказались провальными.

16:29 Евгений Кустов

Когда новый «Хаас» дебютирует на трассе

Напомним планы «Хааса» на это межсезонье. Сегодня, 2 февраля, команда в 17:00 познакомит нас с ливреей своего будущего болида.

11 февраля состоится шейкдаун машины в Сильверстоуне, а затем 19 февраля в Бахрейне, за два дня до старта зимних тестов, «Хаас» проведёт ещё один шейкдаун.

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