Первая презентация нового сезона Формулы-1. Как американцы ответят на провал? LIVE!

Новый сезон Формулы-1 всё ближе. Только-только переварив шокирующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Феррари», сегодня мы ждём первую презентацию. Американская команда «Хаас», вступающая в новую эпоху без легендарного Гюнтера Штайнера, в 17:00 по московскому времени представит ливрею на сезон-2024.
Надеемся, мы увидим рендеры реального автомобиля на следующий сезон. Хотя американцы вполне могут «натянуть» раскраску на вариант болида 2023 года, который они использовали на Гран-при США и далее — и тогда будет непонятно, показали нам новинку или нет. Подождём и посмотрим!
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Пока, до презентации, «Хаас» уже показал новую коллекцию бейсболок и шапок на 2024 год.
Новый босс команды Аяо Комацу в январе заявлял, что цель «Хааса» на сезон-2024 — восьмое место. Вместе с тем Комацу не исключал, что в Бахрейне американцы окажутся самыми медленными из-за того, что они довольно поздно начали работу над новым болидом. Это не страшно: главное найти верное направление развития машины и наконец добиться того, чтобы новинки давали эффект. В 2023-м обновления болида оказались провальными.
Когда новый «Хаас» дебютирует на трассе
Напомним планы «Хааса» на это межсезонье. Сегодня, 2 февраля, команда в 17:00 познакомит нас с ливреей своего будущего болида.
11 февраля состоится шейкдаун машины в Сильверстоуне, а затем 19 февраля в Бахрейне, за два дня до старта зимних тестов, «Хаас» проведёт ещё один шейкдаун.