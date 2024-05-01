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Редкая Lamborghini, принадлежавшая солисту Jamiroquai, выставлена на аукцион

Редкая Lamborghini, принадлежавшая солисту Jamiroquai, выставлена на аукцион
Lamborghini Miura P400SV
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Торонто, выставлена редкая Lamborghini Miura P400SV, которая ранее принадлежала Джею Кею — лидеру эйсид-джаз группы Jamiroquai и известному коллекционеру автомобилей. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,7-3,5 млн.

Lamborghini Miura P400SV

Lamborghini Miura P400SV

Фото: rmsothebys.com

Lamborghini Miura была разработана в 1965 году при участии Джампаоло Даллары, основателя компании Dallara, а её дизайн был создан Джузеппе Бертоне. На момент выхода в 1966-м Lamborghini Miura стала быстрейшим серийным дорожным автомобилем — с максимальной скоростью в 275 км/ч она превзошла AC Cobra Mk III 427, которая разгонялась лишь до 266.

Lamborghini Miura P400SV

Lamborghini Miura P400SV

Фото: rmsothebys.com

Miura P400SV — это последняя версия знаменитого спорткара, она была представлена в 1971-м. P400SV получила переработанный мотор, мощность которого выросла на 15 лошадиных сил — до 385. Кроме того, у автомобиля более широкие задние крылья и шины. Эта версия Lamborghini Miura выпущена тиражом лишь в 150 экземпляров.

Lamborghini Miura P400SV

Lamborghini Miura P400SV

Фото: rmsothebys.com

Напомним, на этом же аукционе можно будет приобрести Ford GT в уникальной расцветке в честь кроссовок Nike Air Jordan 1, а также Fiat 500L, на котором Папа Римский Франциск ездил во время своего визита в Нью-Йорк в 2015 году.

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