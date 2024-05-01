Ньюи ещё не подписал контракт с новой командой, не исключён вариант с пенсией

Авторитетный журналист Sky Sports Крейг Слейтер поделился мнением о дальнейших шагах руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Ранее стало известно, что Эдриан покинет австрийскую команду.

«Феррари» — команда, которая наиболее тесно связана с Ньюи. Но сейчас я могу сказать, что Ньюи сообщил «Ред Булл», что он не подписывал соглашение о присоединении к другой команде. Что касается варианта с пенсией, то он не исключается. Ему 65 лет», — сказал Слейтер на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Напомним, Эдриан покинет австрийский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее Слейтер также сообщил, что Ньюи рассматривал возможность ухода из «Ред Булл» в прошлом году.