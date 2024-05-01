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Конгресс США обратился к Формуле-1 с вопросом об отклонении заявки «Андретти»

12 членов Конгресса США отправили письмо руководству Liberty Media, компании-владельцу Формулы-1, с просьбой объяснить отклонение заявки американской компании «Андретти» на участие в чемпионате, сообщает NBC News.

Напомним, в 2023 году «Андретти» подавала заявку на вступление в Формулу-1 начиная с 2025 года. Коллектив прошёл проверку Международной автомобильной федерации (ФИА), но получил отказ от руководства гоночной серии (FOM).

В своём заявлении представители Конгресса заявили, что обеспокоены действиями, направленными против конкуренции и мешающими двум американским компаниям «Андретти» и «Дженерал Моторс» соревноваться в Формуле-1.

В частности, двухпартийная группа чиновников ссылается на Антимонопольный закон Шермана 1890 года — первый антимонопольный закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием монополии.