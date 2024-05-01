Доменикали: 24 гонки за сезон Формулы-1 — предел

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали не считает, что календарь гоночной серии может разрастись более чем до 24 гонок за сезон.

«Запрос [на проведение Гран-при] очень и очень большой. И от нас зависит, будет ли сделан выбор правильно. Цифра установлена на 24 гонках. И она таковой и останется. Не забывайте, что пять лет назад было 17 или 18 гонок. Добавить такое число этапов за столь малое время это большой шаг, но этого требует рынок, и нам нравится делать это. Но предел – 24 гонки», — приводит слова Доменикали ESPN.

Напомним, следующий, шестой этап Формулы-1 в сезоне-2024 пройдёт с 3 по 5 мая в Майами (США). Действующим победителем является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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