«Феррари» показала специальную ливрею к Гран-при Майами

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала фотографии своих болидов со специальной ливреей, приуроченной к Гран-при Майами.

Фото: Соцсети «Феррари»

Фото: Соцсети «Феррари»

Пилоты «Феррари» во время Гран-при Майами будут одеты в голубые комбинезоны, синие ботинки и сине-голубые шлемы. Стоит отметить, что оттенки синего использовались в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке.

Напомним, на данный момент «Феррари» занимает второе место в командном зачёте, имея на своём счету 151 очко. Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс занимают третье и четвёртое места в личном зачёте соответственно. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 баллов.

Шестой этап Гран-при Формулы-1 пройдёт с 3 по 5 мая в Майами, США.