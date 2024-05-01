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Ньюи получил право уйти без паузы взамен на молчание о Хорнере — Motorsport-Total

Ньюи получил право уйти без паузы взамен на молчание о Хорнере — Motorsport-Total
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Руководитель технического департамента «Ред Булл» британец Эдриан Ньюи добился права немедленно возобновить карьеру после ухода из австрийской команды за счёт сделки, сообщает издание Motorsport-Total.

По информации ресурса, Ньюи согласился не давать комментарии по скандалу вокруг главы коллектива Кристиана Хорнера даже после ухода из «Ред Булл». Также сообщается, что австрийская часть руководства концерна «Ред Булл» была против того, чтобы позволить Ньюи свободу решений по окончании работы.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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