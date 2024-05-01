«Он не отвечал за все технические вопросы». Инсайдер — о реальной роли Ньюи в «Ред Булл»

Известный обозреватель Марк Хьюз высказался о роли звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи в австрийской команде «Ред Булл» после новости о его уходе.

«Принято считать, что Ньюи отвечает за все технические вопросы. Это не так. [Пьер] Ваше является техническим директором и подчиняется напрямую Хорнеру, а не Ньюи.

Ньюи не исполняет обязанности технического директора на протяжении уже почти 10 лет. Он волен вовлекаться так, как хочет. Именно так Хорнер уговорил его остаться, когда он собирался уходить в прошлый раз, сюда входит и проект суперкара Aston Martin Valkyrie. Ньюи входит в техническую группу, Ваше координирует различные отделы.

Ньюи – человек концепция, а не просто специалист по аэродинамике. Его отличное понимание динамики машины несколько раз позволяло команде быстро и эффективно решить проблему, которая иначе могла бы стать куда более долгосрочной. Не ограниченный ни стандартным мышлением, ни контрактными обязательствами, он, по сути, является суперконсультантом», — написал Хьюз в рамках колонки The Race.

Напомним, ранее стало известно, что Ньюи покинет «Ред Булл» в начале 2025 года.