Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сузуке редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Даниэль Риккардо
В ситуации, когда давление на австралийского ветерана всё возрастает на фоне проигрыша Юки Цуноде, Риккардо в самый неподходящий момент спровоцировал аварию на старте. Действительно, заметить «Уильямс» Александера Албона было трудно, да и судьи посчитали ситуацию «обычным инцидентом» на первом круге, не оштрафовав Дэна. Но легче ли от этого самому пилоту на фоне очередного финиша Цуноды в очках?
Логан Сарджент
Американец проводил неплохую гонку, но подпортил впечатление вылетом во втором «Дегнере», когда Логан в довольно простой ситуации уехал в гравий. Да и возвращение задом прямо на боевую траекторию смотрелось сомнительно. Итог — 17-е место на финише позади даже двух безнадёжных «Альпин».
Льюис Хэмилтон
Гонка семикратного чемпиона мира настолько не задалась, что он сам предложил командному мостику пропустить вперёд напарника — редчайшее для топ-пилотов предложение! Из-за этого Хэмилтон терял время относительно Расселла на каждой волне пит-стопов и, в отличие от коллеги, не успел опередить Оскара Пиастри.
Оскар Пиастри
Вновь день гонки становится не самой сильной стороной молодого австралийца. Да, Норрис тоже ехал медленнее пилотов «Феррари», но Пиастри много проиграл и самому напарнику — 18 секунд. Между ними расположились Фернандо Алонсо, с которым Оскар так и не справился, и Джордж Расселл, которого Пиастри не сдержал на последних кругах.
Нико Хюлькенберг
Немцу удался первый старт, да и темп по ходу всей дистанции был достойный, как и работа с шинами, но всё испортил рестарт гонки. Хюлькенберг допустил ошибку при проведении стартовой процедуры, что спровоцировало активацию системы, не дающей двигателю заглохнуть. Так 10-я позиция превратилась в 17-ю, что, конечно, помешало борьбе за очки.