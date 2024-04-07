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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Японии — 2024: Риккардо, Сарджент, Хюлькенберг или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Японии Ф-1?
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Есть сразу несколько очевидных претендентов.

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Сузуке редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Даниэль Риккардо
Фото: Peter Fox/Getty Images
1 место

Даниэль Риккардо

В ситуации, когда давление на австралийского ветерана всё возрастает на фоне проигрыша Юки Цуноде, Риккардо в самый неподходящий момент спровоцировал аварию на старте. Действительно, заметить «Уильямс» Александера Албона было трудно, да и судьи посчитали ситуацию «обычным инцидентом» на первом круге, не оштрафовав Дэна. Но легче ли от этого самому пилоту на фоне очередного финиша Цуноды в очках?

Логан Сарджент
Фото: Clive Mason/Getty Images
2 место

Логан Сарджент

Американец проводил неплохую гонку, но подпортил впечатление вылетом во втором «Дегнере», когда Логан в довольно простой ситуации уехал в гравий. Да и возвращение задом прямо на боевую траекторию смотрелось сомнительно. Итог — 17-е место на финише позади даже двух безнадёжных «Альпин».

Льюис Хэмилтон
Фото: Clive Mason/Getty Images
3 место

Льюис Хэмилтон

Гонка семикратного чемпиона мира настолько не задалась, что он сам предложил командному мостику пропустить вперёд напарника — редчайшее для топ-пилотов предложение! Из-за этого Хэмилтон терял время относительно Расселла на каждой волне пит-стопов и, в отличие от коллеги, не успел опередить Оскара Пиастри.

Оскар Пиастри
Фото: Clive Mason/Getty Images
4 место

Оскар Пиастри

Вновь день гонки становится не самой сильной стороной молодого австралийца. Да, Норрис тоже ехал медленнее пилотов «Феррари», но Пиастри много проиграл и самому напарнику — 18 секунд. Между ними расположились Фернандо Алонсо, с которым Оскар так и не справился, и Джордж Расселл, которого Пиастри не сдержал на последних кругах.

Нико Хюлькенберг
Фото: Peter Fox/Getty Images
5 место

Нико Хюлькенберг

Немцу удался первый старт, да и темп по ходу всей дистанции был достойный, как и работа с шинами, но всё испортил рестарт гонки. Хюлькенберг допустил ошибку при проведении стартовой процедуры, что спровоцировало активацию системы, не дающей двигателю заглохнуть. Так 10-я позиция превратилась в 17-ю, что, конечно, помешало борьбе за очки.

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