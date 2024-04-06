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Формула-1, Гран-при Японии 2024 года 7 апреля — онлайн-трансляция, фото, новости

Прибедняется ли «Ред Булл» или борьбе правда быть? Гран-при Японии Ф-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Японии Ф-1
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Старт — в 8:00 мск, не проспите!

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Несмотря на два быстрейших результата в субботней квалификации, чемпионы Формулы-1 из «Ред Булл» призывают не считать их безоговорочными фаворитами воскресной гонки на трассе «Сузука». «Быки» считают, что по гоночному темпу «Макларен» и особенно «Феррари» в полном порядке, а потому может возникнуть сражение сразу трёх команд за победу. Так неужели у Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, формирующих вторую линию стартового поля, правда есть шанс бросить вызов не только Серхио Пересу, но и Максу Ферстаппену? Давайте вместе проверим реальное положение дел.

Все подробности Гран-при Японии Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

Live Евгений Кустов

Доброй ночи! Не забудьте проверить будильник, если гонка на «Сузуке» стартует утром по вашему времени! А до старта можете прочитать наше мнение о возможном возвращении Себастьяна Феттеля в Формулу-1.

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