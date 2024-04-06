Прибедняется ли «Ред Булл» или борьбе правда быть? Гран-при Японии Ф-1 — LIVE

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Несмотря на два быстрейших результата в субботней квалификации, чемпионы Формулы-1 из «Ред Булл» призывают не считать их безоговорочными фаворитами воскресной гонки на трассе «Сузука». «Быки» считают, что по гоночному темпу «Макларен» и особенно «Феррари» в полном порядке, а потому может возникнуть сражение сразу трёх команд за победу. Так неужели у Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, формирующих вторую линию стартового поля, правда есть шанс бросить вызов не только Серхио Пересу, но и Максу Ферстаппену? Давайте вместе проверим реальное положение дел.

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