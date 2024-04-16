Формула-1 впервые проведёт Гран-при по новому расписанию. Зачем и как всё будет?

В предстоящий уикенд состоится первый после 2019 года Гран-при Китая Формулы-1. Участников ждёт фактически неизведанная территория — впервые им предстоит гоняться на Международном автодроме Шанхая на автомобилях с граунд-эффектом.

Кроме того, это будет первый уикенд, который пройдёт в обновлённом формате со спринтом. Что он из себя представляет, чем лучше предыдущего и в чём его проблема — в нашем материале.

Спринт без закрытого парка

Как и в прошлом году, уикенд со спринтом будет состоять из двух гонок (короткой субботней и основной воскресной), двух квалификаций (основной и шат-аута к спринту) и единственной пятничной тренировки. Однако некоторые сессии поменялись местами с другими.

Уикенд по-прежнему будет начинаться с тренировки в пятницу, однако после неё теперь запланирована квалификация к спринту, а сама короткая гонка пройдёт в субботу утром — до основной квалификации. Она, как и в традиционный уикенд, завершит программу субботы.

Расписание Гран-при Китая Формулы-1:



19 апреля, пятница:

6:30—7:30 (мск): свободные заезды;

10:30—11:15: квалификация к спринту.



20 апреля, суббота:

6:00—7:00: спринт;

10:00—11:00: основная квалификация.



21 апреля, воскресенье:

10:00: основная гонка.

Эти перестановки — не косметические переделки, они меняют логику уикенда. Дело в том, что, согласно техническому регламенту, после финиша квалификации автомобили переходят в режим закрытого парка и команды уже не имеют права менять настройки или компоненты машины.

В прошлом году в закрытый парк болиды попадали в пятницу вечером — и без штрафа менять что-либо в машине было уже нельзя. Лишь после этого проходили шат-аут (спринт-квалификация) и спринт, и после них примерная расстановка сил на первом отрезке была ясна ещё до старта Гран-при.

Будет лучше или хуже?

Судить о новых правилах мы сможем лишь по окончании этапа, но в теории каких-то существенных минусов не видно. Уикенд действительно должен стать разнообразнее и насыщеннее — хотя бы за счёт то того, что в субботнем спринте и воскресном Гран-при у машин будут разные настройки.

Можно предположить, что проведённая реформа положительно скажется и на самом спринте: инженеры смогут рисковать и пробовать какие-то экспериментальные настройки, готовясь к гонке. С другой стороны, сами пилоты по-прежнему будут ехать осторожнее, чтобы сберечь машины для основных событий.

Проблема этих изменений видится в другом — а именно в ценности спринта для болельщиков. Изначально короткая гонка появилась в Формуле-1, чтобы соревновательными получились все три дня уикенда, но при нынешних правилах это условие соблюдается лишь формально.

Пять лет назад Ф-1 отмечала в Китае 1000-й Гран-при Фото: Clive Mason/Getty Images

Теперь главной пятничной сессией становится квалификация к спринту, победитель которого получает лишь восемь очков. Многие ли предпочтут провести пятницу на трассе вечерней прогулке по Шанхаю, одному из самых развитых на сегодняшний день мегаполисов планеты?

Кроме того, следует обратить внимание на то, что гонок Формулы-1 на этой трассе не было с 2019 года и машины с граунд-эффектом здесь ещё ни разу не ездили. Тем не менее организаторы оставляют командам лишь одну сессию тренировок — и это тоже должно добавить уикенду непредсказуемости.

Но если даже на незнакомой этим машинам трассе ФИА готова ограничиться одной тренировкой, то почему не сделать так на всех этапах? Если сократить уикенд до двух дней, оставив перед квалификацией лишь одну тренировку, то это позволит существенно уменьшить расходы, а Формуле-1 уже не понадобятся никакие спринты.