Хватит прикрываться пародией на обгоны. Формула-1 должна принять смелое решение

Состоявшийся на прошлой неделе Гран-при Японии болельщиков, судя по некоторым онлайн-голосованиям, не слишком впечатлил. Гонка на «Сузуке» получилась, конечно, пободрее, чем в Бахрейне или Саудовской Аравии, но не дотянула даже до Гран-при Австралии, который, будем честны, тоже выдался не слишком захватывающим.

А что же так? Обгонов полно, различные тактические схемы, более плотный пелотон, чего же не хватает? А не хватает борьбы — потому что всё её сводит на нет наличие DRS. Та самая система, которая в паддоке почему-то считается спасительницей зрелищности гонок, на самом деле делает их лишь скучнее и предсказуемее.

«Сузука» уже не та

Раньше на «Сузуке» всегда было много по-настоящему острой борьбы — её, казалось, провоцировала сама конфигурация. Пилоты часто шли на обгон в последней шикане, но, чтобы провести там атаку, требовалось её подготовить в очень скоростном и опасном изломе 130R. Чтобы отыграть позицию, нужно было по-настоящему рискнуть, проехать бок о бок с соперником узкий ходовой поворот или удержаться в нём в воздушном мешке без прижимной силы, а затем оказаться хладнокровнее в битве нервов, которая длится лишь доли секунды — пока продолжается торможение.

Но с DRS всё это стало ненужным. Зачем так рисковать, если достаточно нажать на прямой кнопку и проехать мимо соперника? В прошедшей в этом году гонке практически никто не пытался совершить обгон в финальной эске. Один молодой пилот, которого называют лучшим в своём поколении, всё-таки попытался пройти там другого такого же, но из другого поколения, и судьи потом ещё два часа разбирали, что это было.

Можно возразить, что Серхио Перес провёл пару по-настоящему зрелищных обгонов в том самом 130R, однако нужно быть честным: это пародия на борьбу, суррогат. Одно дело, когда у пилотов примерно равная скорость и всё решит борьба в поворотах, и совсем другое – когда у тебя «Ред Булл» с огромным преимуществом в скорости, соперники не собираются терять время на борьбу с тобой и в любом случае окажутся позади на следующей DRS-прямой. На самом деле в тех обгонах Чеко риска было меньше, чем может показаться.

Серхио Перес на Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

Пелотон Формулы-1 сейчас как никогда плотный — особенно если отбросить «Ред Булл» и/или Макса Ферстаппена, однако в каждой гонке на финише пилоты группируются по командам. В Бахрейне сначала были два «Ред Булл», затем две «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» вперемешку, а топ-10 замкнули два «Астон Мартин». В Австралии, несмотря на сход Макса, картина была такой же: впереди две «Феррари», далее два «Макларена» и все остальные. Если бы Пиастри в Японии не уступил Алонсо и Расселлу, в топ-6 были бы только три команды.

На протяжении десятков кругов за счёт лёгких обгонов более быстрая машина всегда выйдет вперёд — и к концу гонки пилоты группируются по скорости своих болидов, а окончательные протоколы становятся всё более предсказуемы — во всей топ-10, а не только впереди. В итоговом результате Гран-при от пилота зависит минимум — ему достаточно проехать в силу своего автомобиля. Если раньше у пилотов были реальные возможности сдерживать соперников позади за счёт своих навыков, теперь таких шансов нет — против DRS гонщик в кокпите бессилен.

Те, кто защищают DRS, возразят, мол, без этой системы обгонов вообще не будет. Но разве это обгоны? Проехать мимо на прямой, нажав на кнопку, которой твой соперник в данный момент лишён, — это балаган, а не борьба уровня чемпионата мира. Совсем без обгонов не будет даже без DRS — кто-то всё-таки рискнёт и устроит шоу: будь то размен позициями или столкновение. Да, современные машины слишком большие и тяжёлые, и с этим надо что-то делать, но DRS — не выход из ситуации.

ФИА решает проблему

Сейчас в Формуле-1 готовится новый технический регламент — он вступит в силу в 2026 году. Предполагается, что двигатели станут проще и доступнее, а машины сделают чуть легче и компактнее. Правда, в последнем больших прорывов ожидать не приходится: дозаправки по-прежнему под запретом, а потому болиды должны обладать гигантскими топливными баками. Так или иначе, в ФИА пытаются найти решение — и это хорошо.

Кроме того, как выяснилось, ФИА в данный момент прорабатывает механику работы активной аэродинамики. Чуть ранее Николас Томбасис объяснял, что это решение станет альтернативой DRS и будет работать постоянно. Можно предположить, что у пилотов появится возможность таким образом управлять аэродинамикой своего автомобиля, что те не будут терять прижимную силу позади другой машины. Собственно, именно это, а не размеры и вес машины считалось главным препятствием для обгонов ещё в середине 1990-х, когда болиды были заметно меньше.

Однако, по слухам, на симуляциях идеи ФИА провалились. Поговаривают, что эффект от подвижных элементов аэродинамики так сильно и резко менял баланс автомобиля, что пилотам даже на прямой не удавалось держать его прямо! Причём слухи об этом появились совсем недавно, и со стороны кажется нереалистичным, что ФИА успеет решить проблемы, оформить новые правила в технический регламент и вовремя разослать его командам, чтобы те уже в 2025-м начали по нему работать. Вероятнее, перемены будут совсем не так радикальны — и от DRS отказаться не позволят.

Свободные заезды перед Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

Впрочем, помимо решения проблем с габаритами, массой и потерей прижима в слипстриме, пилотам необходимы более прочные шины, с которыми можно рисковать и не бояться уничтожить комплект одной блокировкой. Изначально в Формуле-1 просили «Пирелли» делать резину помягче, чтобы из-за разницы в состоянии шин было больше обгонов. В итоге пилоты проводили по четыре пит-стопа за гонку, а разница в темпе порой составляла по несколько секунд с круга. Да, это было невероятно захватывающее зрелище, когда одна машина на пять секунд быстрее другой.

DRS приобрела слишком большое значение в Формуле-1. Вся борьба на трассе теперь завязана на эту систему. На Гран-при Сингапура Карлос Сайнс намеренно ехал медленнее, чтобы «раздать DRS» Ландо Норрису и тот не пустил бы Джорджа Расселла. В Саудовской Аравии пилоты играют в поддавки перед финальным поворотом, чтобы получить на прямой DRS, вернуть себе позицию и уехать от преследователя ещё дальше. Это всё, конечно, любопытно, но скорее напоминает какие-то автоквесты, а не гонки в чистом виде.

Количество обгонов не определяет качество гонки. Сражение Бернольди и Култхарда на протяжении всего Гран-при Монако вошло в историю, хотя ни одного обгона в нём не было. Да, действительно, без DRS в 2000-е годы было немало скучных гонок, однако та эпоха — борьба Алонсо, Райкконена, Монтойи, Хэмилтона — была одной из лучших в истории спорта. Во всех видах спорта бывают скучные матчи, и в Формуле-1, разумеется, будут скучные гонки. Собственно, они и сейчас есть — даже с DRS. Эта система не несёт никакой пользы спорту, а вреда от неё слишком много — и в итоге это бьёт по зрелищности и непредсказуемости чемпионата.