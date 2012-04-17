Херес сохранит свой этап MotoGP в 2013 году

Испанский этап MotoGP сохранит своё место в календаре первенства и в 2013 году, несмотря на финансовые проблемы, которые поставили под вопрос возможность проведения гонки в сезоне-2012.

В конце декабря 2011 года был подписан контракт на один год на проведение этап MotoGP, а позже промоутер чемпионата Кармело Эзпелета анонсировал начало переговоров о заключении многолетнего соглашения до 2016 года. Информации о долгосрочном контракте пока нет, однако в понедельник, 16 апреля, официальный «твиттер» трассы в Хересе сообщил «Кармело Эзпелета подтвердил, что Гран-при Испании MotoGP пройдёт в Хересе в 2013 году.

Отметим, что Испания принимает четыре гонки MotoGP — кроме Хереса этапы проходят в Каталонии, Арагоне и Валенсии и все три трассы имеют контракт до 2016 года, однако в свете непростой экономической ситуации в стране не исключён либо пересмотр соглашений, либо отказ какой-то из трасс от проведения Гран-при.