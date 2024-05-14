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Магнуссен рассказал, что будет иметь решающее значение в Имоле

Магнуссен рассказал, что будет иметь решающее значение в Имоле
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи – первом европейском этапе Формулы-1 сезона-2024.

«Это отличная трасса, одна из тех, гонки на которой я смотрел в детстве и на которой всегда хотел погоняться. Здорово, что она вернулась в календарь. Когда мы выступали там в прошлый раз в 2022 году, это был хороший уикенд, я набрал очко в спринте.

На этой трассе довольно сложно обгонять, не невозможно, но сложно, поэтому решающее значение скорее будет иметь квалификация. Это будет первая хорошая возможность, чтобы собрать данные по аэродинамике машины.

Посещая эту трассу, вы не можете не обратить внимание на ее историю. Некоторые воспоминания, связанные с авариями Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны, печальны. Но гонки Формулы-1 в Италии всегда особенные», — приводит слова Магнуссена издание F1 Technical.

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