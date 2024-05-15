Карун Чандхок: «Мерседес» ищет свою серебряную пулю

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок проанализировал нынешние проблемы команды «Мерседес».

«Кажется, они всё еще ищут эту серебряную пулю и продолжают говорить об экспериментах с настройками, экспериментах с машиной. Но если вы хорошо знаете свою базовую платформу, то вам не нужно экспериментировать во время гоночного уикенда.

Вы должны приезжать на этап с заранее подготовленными настройками, а затем просто немного корректировать их при необходимости. Всё это нужно делать на первой практике, а затем просто подстраивать под меняющиеся условия трассы.

Тот факт, что они смогли провести модернизацию, причем значительную модернизацию в Майами, зная, что у них была только одна тренировка, чтобы настроить машину – и они хорошо настроили ее – это сработало в спринт-квалификации и спринте, это дает огромный импульс уверенности их команде инженеров», — сказал Чандхок в подкасте Sky Sports.