Настоящий болид «Рено» 2016 года будет готов только к тестам в Барселоне

Руководство «Рено» призналось, что на презентации была показана не та машина, на которой команда будет выступать в сезоне-2016. По словам главы команды Сириля Абитебуля, болид ещё претерпит изменения перед выездом на трассу на тестах в Барселоне.

«То, что вы видели сегодня, честнее назвать машиной для показа. Машину ещё строят, первый раз заводить будем на следующей неделе. Машина будет показана на тестах, там уже будет настоящая. И корпус, и переднее крыло будут изменены, но это нормально в Формуле-1», — цитирует Абитебуля Motorsport.

Слова Абитебуля подтвердил технический директор команды Ник Честер.

«Настоящая машина будет похожа на эту, но эта просто для ливреи. Они похожи, но не одинаковы», — сказал Честер.