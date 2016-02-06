Ньюи: прогресс мотора «Феррари» обеспечили экс-сотрудники «Мерседеса»

Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что поставщики моторов никогда не дают возможность своим клиентам использовать то же программное обеспечение, что и заводским командам.
«Правила обязывают мотористов поставлять одинаковые силовые агрегаты всем командам, но это не касается программного обеспечения для двигателей. Поэтому клиенты не имеют возможности использовать тот же „софт“, что и заводские коллективы, и поэтому они никогда не будут в равных условиях. Клиентские команды никогда не жалуются на ситуацию, потому что контракт запрещает это.
К чести „Рено“, он всегда поставлял всем одинаковые моторы и „софт“. С одной стороны это обеспечивало всем равенство, с другой — если у „Рено“ были какие-то проблемы, то они затрагивали каждую команду без исключения. В такой ситуации нет ни единой возможности быть конкурентоспособными.
Если говорить о технологиях, то существенного прогресса в развитии одного мотора можно добиться только в том случае, когда к вам в команду приходит сотрудник из другой и приносит с собой некоторые знания и информацию. Значительный прогресс мотора „Феррари“ обеспечили работники „Мерседеса“, которые перешли из команды в команду», — цитирует Ньюи Reuters.
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