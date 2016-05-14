Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Верляйн опроверг слухи о переходе в «Хаас» в 2017 году

Верляйн опроверг слухи о переходе в «Хаас» в 2017 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Манора» Паскаль Верляйн опроверг слухи о своём переходе в «Хаас» в следующем сезоне. Выступление Верляйна в начале нынешнего, дебютного для него сезона, удостоилось похвалы от руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера.

«Предложение от „Хааса“? Зачем? Я говорил со Штайнером один раз в прошлом году, но он точно хочет сотрудничать с „Феррари“, — приводит слова Верляйна Grand Prix.

В нынешнем сезоне пилотами „Хааса“ являются бывший гонщик «Лотуса» Ромен Грожан и ранее выступавший за «Заубер» Эстебан Гутьеррес.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент