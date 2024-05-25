Марко: Феттель звонил нам снова и снова, но ему не было бы приятно рядом с Максом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о просьбах четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля вернуть его в состав австрийской команды.

«Он просил и звонил нам снова и снова. Но я не думаю, что, имея в напарниках Макса Ферстаппена, он переживал бы приятные времена», — приводит слова Марко немецкое издание Formel1.

Ранее Феттель провёл тесты с командой «Порше» на машине WEC, но немецкая команда отказалась включать Себастьяна в свой состав, в том числе на «24 часа Ле-Мана».

Себастьян Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в чемпионате в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года, выиграв Гран-при Италии в Монце. С 2009 по 2014 год Себастьян был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.