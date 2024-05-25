Хюлькенберг не будет оштрафован из-за блокировки Окона

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг избежал штрафа за блокировку Эстебана Окона из «Альпин» в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло.

Напомним, Хюлькенберг создал помеху Окону на быстром круге француза, в третьем повороте. Хюлькенберга предупредили по радио о приближении Окона, однако из-за проблем со связью он не отреагировал на сообщение. Окон также отметил, что у него были проблемы с радио. Также на ситуацию повлиял тот факт, что Хюлькенберг не мог увидеть Окона из-за конфигурации поворота.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Александер Албон («Уильямс»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)