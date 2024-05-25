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Леклер рассказал о проблемах с мотором перед квалификацией Гран-при Монако

Леклер рассказал о проблемах с мотором перед квалификацией Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер, комментируя победу в квалификации Гран-при Монако, сообщил, что ему поменяли двигатель незадолго до выступления.

«Это были американские горки. Уикенд складывался невероятно до того, как после третьей свободной практики не возникла проблема с моим двигателем. Смог ли я подготовиться так, как хотел? Нет, в первом сегменте было очень сложно.

В квалификации в Монако вы просто хотите выйти на трассу и проезжать круги. Я молился, чтобы не было жёлтых и красных флагов. Во втором сегменте мы немного сильнее боролись с балансом машины, но в третьем внесли изменения, особенно это касается переднего антикрыла, и я снова нащупал темп. В третьем сегменте я был счастливее», — приводит слова Леклера издание Crash.net.

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