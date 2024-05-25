Леклер — о старте рядом с Пиастри: мы семья, сегодня встретимся с моей мамой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер шутливо прокомментировал тот факт, что его соседом по первому ряду стартовой решётки Гран-при Монако станет австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Перед стартом гоночного уикенда Леклер в шутку предложил Пиастри усыновить его, и в итоге в социальных сетях Формулы-1 Оскару на одно время даже сделали двойную фамилию Пиастри-Леклер.

«Мы семья. Стартуем с первого ряда, оба сегодня встретимся с моей мамой. Уверен, она заставит нас успокоиться. Надеюсь, я смогу выехать из первого поворота первым, а Оскар — на втором месте», — сказал Леклер на пресс-конференции ФИА после квалификации.

С третьей позиции в воскресной гонке Гран-при Монако должен стартовать напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс.