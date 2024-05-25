Стролл сравнял счёт с Алонсо во внутрикомандной квалификационной дуэли в Формуле-1

Пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл в квалификации Гран-при Монако Формулы-1, который проходит в эти дни на уличной трассе в Монте-Карло, занял 14-е место и уже в третий раз подряд опередил своего напарника Фернандо Алонсо.

Испанский экс-чемпион вновь не вышел из первого сегмента и квалифицировался лишь 16-м. Для Алонсо это уже четвёртое в сезоне поражение от напарника, который после восьми квалификаций сезона сравнял счёт во внутрикомандной дуэли.

Среди других неожиданных результатов следует выделить Оскара Пиастри, который во второй раз подряд опередил Ландо Норриса и сократил отставание в дуэли с напарником до счёта 5:3. Кроме того, Пьеру Гасли лишь во второй раз в сезоне удалось опередить Эстебана Окона.

Формула-1. Квалификационные дуэли в сезоне-2024:

«Астон Мартин»: Алонсо — 4:4 — Стролл.

«Макларен»: Норрис — 5:3 — Пиастри.

«Феррари»: Леклер — 6:2 — Сайнс.

«Хаас»: Хюлькенберг — 6:2 — Магнуссен.

«Альпин»: Окон — 6:2 — Гасли.

«Мерседес»: Расселл — 7:1 — Хэмилтон.

«РБ»: Цунода — 7:1 — Риккардо.

«Уильямс»: Албон — 7:0 — Сарджент.

«Ред Булл»: Ферстаппен — 8:0 — Перес.

«Кик-Заубер»: Боттас — 8:0 — Чжоу.

Квалификацию перед Гран-при Монако выиграл Шарль Леклер. Для монегаска это уже 24-й поул в карьере — по их числу гонщик «Феррари» сравнялся с Ники Лаудой и Нельсоном Пике. Для самой «Скудерии» эта победа в квалификации стала уже 250-й в Формуле-1.