Стролл сравнял счёт с Алонсо во внутрикомандной квалификационной дуэли в Формуле-1

Пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл в квалификации Гран-при Монако Формулы-1, который проходит в эти дни на уличной трассе в Монте-Карло, занял 14-е место и уже в третий раз подряд опередил своего напарника Фернандо Алонсо.
Испанский экс-чемпион вновь не вышел из первого сегмента и квалифицировался лишь 16-м. Для Алонсо это уже четвёртое в сезоне поражение от напарника, который после восьми квалификаций сезона сравнял счёт во внутрикомандной дуэли.
Среди других неожиданных результатов следует выделить Оскара Пиастри, который во второй раз подряд опередил Ландо Норриса и сократил отставание в дуэли с напарником до счёта 5:3. Кроме того, Пьеру Гасли лишь во второй раз в сезоне удалось опередить Эстебана Окона.
Формула-1. Квалификационные дуэли в сезоне-2024:
«Астон Мартин»: Алонсо — 4:4 — Стролл.
«Макларен»: Норрис — 5:3 — Пиастри.
«Феррари»: Леклер — 6:2 — Сайнс.
«Хаас»: Хюлькенберг — 6:2 — Магнуссен.
«Альпин»: Окон — 6:2 — Гасли.
«Мерседес»: Расселл — 7:1 — Хэмилтон.
«РБ»: Цунода — 7:1 — Риккардо.
«Уильямс»: Албон — 7:0 — Сарджент.
«Ред Булл»: Ферстаппен — 8:0 — Перес.
«Кик-Заубер»: Боттас — 8:0 — Чжоу.
Квалификацию перед Гран-при Монако выиграл Шарль Леклер. Для монегаска это уже 24-й поул в карьере — по их числу гонщик «Феррари» сравнялся с Ники Лаудой и Нельсоном Пике. Для самой «Скудерии» эта победа в квалификации стала уже 250-й в Формуле-1.