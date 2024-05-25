Норрис получил предупреждение из-за намеренного смещения в сторону машины Расселла

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис получил предупреждение после выступления в третьей свободной практике Гран-при Монако, проходящего в Монте-Карло.

Напомним, Норрис упёрся в соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса» на выезде из тоннеля и, недовольный ситуацией, сделал резкое движение в его сторону, после чего был вызван к стюардам.

Отметим, что для Норриса это второе предупреждение в нынешнем сезоне, в случае ещё одного британец будет оштрафован на 10 позиций на старте.

В настоящий момент после семи этапов Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов. Возглавляет же таблицу голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Монако.