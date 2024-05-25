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Формула-2, Монако-2024: результат гонки, Барнард — первый, Бортолето — второй, Хаугер — третий

Барнард выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Монако, юниор «Мерседеса» Антонелли — 4-й
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Пилот команды PHM Racing Тейлор Барнард одержал победу в спринтерской гонке пятого этапа Формулы-2 в Монако. Второй результат показал Габриэл Бортолето («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым. Протеже «Феррари» Оливер Берман занял 11-е место.

Гонка получилась насыщенной на инциденты. На старте в первом повороте в отбойник въехал Виктор Мартинс. Затем Хосеп Марти въехал в отбойник в районе бассейна, вызвав второй сейфти-кар. Ближе к финишу Зейна Мэлоуни развернуло в повороте «Бюро де Табак». Трасса оказалась заблокирована, и гонку на некоторое время прервали красными флагами.

Формула-2. Монако, гонка (топ-10):
1. Тейлор Барнард (PHM Racing) – 30 кругов
2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +5,2
3. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +5,8
4. Андреа Кими Антонелли («Према») +8,2
5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +10,8
6. Роман Станек («Трайдент») +13,5
7. Пол Арон («Хайтек») +15,0
8. Исак Хаджар («Кампос») +16,4
9. Энцо Фиттипальди (VAR) +16,8
10. Зак О’Салливан («АРТ Гран-при») 17,7

Формула-2 2024. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Гонка 1 (30 кругов)
25 мая 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Тейлор Барнард
PHM Racing
1:04:20.946
2
Габриэл Бортолето
Invicta Virtuosi Racing
+5.246
3
Деннис Хаугер
MP Motorsport
+5.817
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