Барнард выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Монако, юниор «Мерседеса» Антонелли — 4-й

Пилот команды PHM Racing Тейлор Барнард одержал победу в спринтерской гонке пятого этапа Формулы-2 в Монако. Второй результат показал Габриэл Бортолето («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым. Протеже «Феррари» Оливер Берман занял 11-е место.

Гонка получилась насыщенной на инциденты. На старте в первом повороте в отбойник въехал Виктор Мартинс. Затем Хосеп Марти въехал в отбойник в районе бассейна, вызвав второй сейфти-кар. Ближе к финишу Зейна Мэлоуни развернуло в повороте «Бюро де Табак». Трасса оказалась заблокирована, и гонку на некоторое время прервали красными флагами.

Формула-2. Монако, гонка (топ-10):

1. Тейлор Барнард (PHM Racing) – 30 кругов

2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +5,2

3. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +5,8

4. Андреа Кими Антонелли («Према») +8,2

5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +10,8

6. Роман Станек («Трайдент») +13,5

7. Пол Арон («Хайтек») +15,0

8. Исак Хаджар («Кампос») +16,4

9. Энцо Фиттипальди (VAR) +16,8

10. Зак О’Салливан («АРТ Гран-при») 17,7