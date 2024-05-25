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Алонсо – о квалификации в Монако: оказался не в том месте и не в то время

Алонсо – о квалификации в Монако: оказался не в том месте и не в то время
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло. Напомним, испанец не смог выйти из первого сегмента.

«Сегодня у меня был тот случай, когда я оказался не в том месте и не в то время. Это Монако, и здесь вам нужно найти удачу. Я потерял много времени из-за траффика в первом сегменте, и здесь некого винить, не смысла ждать, что траффик исчезнет.

Перед квалификацией мы считали, что выход в третий сегмент возможен. Завтрашний день будет тяжёлым, но мы воспользуемся любой возможностью на нашем пути», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Победителем квалификации Гран-при Монако стал Шарль Леклер из «Феррари».

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