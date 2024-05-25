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Итоговая стартовая решётка Гран-при Монако

Итоговая стартовая решётка Гран-при Монако
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Опубликована итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Монако, которая состоится завтра, 26 мая, в Монте-Карло.

Напомним, пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг были дисквалифицированы из-за нарушения технического регламента, их машины не прошли проверку.

Гран-при Монако. Гонка. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Юки Цунода («РБ»)
9. Александер Албон («Уильямс»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Даниэль Риккардо («РБ»)
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
16. Серхио Перес («Ред Булл»)
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
Нико Хюлькенберг («Хаас»), Кевин Магнуссен («Хаас») – старт с пит-лейна

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