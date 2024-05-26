«Такого не должно быть в Ф-1». Норрис пожаловался на застрявшие в машине рекламные плакаты

Гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис пожаловался на рекламные плакаты, наклеенные на ограждениях трассы Гран-при Монако. Во время квалификации пилоты, задевая ограждения бортами, сдирали их, из-за чего они застревали в машинах.

По словам Норриса, инцидент едва не стоил ему вылета из первого сегмента.

«Я собрал мусор на трассе и все отклеившиеся плакаты. Этого не должно быть в Формуле-1. Это испортило мне первый сегмент и сделало его напряжённее, чем он должен был быть.

Во втором и третьем сегменте я был счастлив. Я добился хорошего прогресса, но, очевидно, не всего, что хотел. Оскар проделал отличную работу, снимаю перед ним шляпу. Думаю, это был хороший день для команды», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.