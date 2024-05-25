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«Это ещё не всё». Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако

«Это ещё не всё». Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло.

«Было классно! Ощущения после квалификации особые здесь. Очень доволен кругом. Волнение ощущается очень сильно, но пока всё хорошо.

Как мы знаем, квалификация это ещё не всё. В воскресенье нам нужно будет собрать всё воедино, и прежде нам это удавалось. Наша цель — победа. Мне нужно хорошо стартовать, надеюсь, у Карлоса тоже это получится, и из первого поворота мы выйдем на первой и второй позициях. Тогда мы сможем провести гонку как команда — это было бы идеально. Посмотрим», — сказал Шарль Леклер после выступления.

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