Ферстаппен: нас обнаружили, у «Ред Булл» была проблема с 2022 года

Трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» объяснил свои проблемы в квалификации Гран-при Монако, где он стал только шестым.

«Мы перепробовали многое, но буквально ничего не сделало машину лучше, и если вы застреваете, то мало что можете сделать. Это можно увидеть по второму сектору. Мы так плохи, потому что я не могу касаться бордюров, это слишком сильно влияет на машину, и вы теряете время.

Мы ехали и мягче, и жёстче, но машина похожа на карт. Как будто я еду без подвески и прыгаю. Машина не поглощает удары о бордюр, неровности, число раз, когда я мог врезаться в стену на последнем повороте, просто невероятно.

В этом нет чего-то нового. Эта проблема существует с 2022 года, но последние два года у нас было преимущество, и это не было заметно, поскольку мы выигрываем в поворотах, где неровности и бордюры не играют большой роли.

Но когда всё становятся ближе, когда вы не улучшаете своё слабейшее место, вас обнаруживают, именно это и произошло», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.