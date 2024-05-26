Магнуссен заявил, что команда лишила его шанса на попадание в топ-10 квалификации

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен раскритиковал решение команды прервать его быстрый круг во втором сегменте квалификации Гран-при Монако, состоявшейся вчера, 25 мая, в Монте-Карло.

«У нас был запас топлива на случай, если возникнет трафик. Мы смогли бы прервать круг и попытаться снова. Я покинул боксы вовремя, чтобы сделать это. Я начал круг, трасса была свободной, и снял больше одной десятой. Итак, мы выглядели хорошо, но без причины прервали круг, а затем начали следующий, где я попал в трафик. По какой-то причине мы прервали круг, хотя время было хорошее.

Как по мне, сегодня мы были готовы к третьему сегменту. У нас был темп. Первый сегмент намекал на то, что у нас получится это сделать, и я чувствую, что упущена большая возможность», — приводит слова Магнуссена Motorsport.