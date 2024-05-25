Хорнер: гонка в Монако практически предрешена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло.

Напомним, Серхио Перес не смог выйти из первого сегмента, а Макс Ферстаппен стал лишь шестым.

«Трудности были на протяжении всего уикенда. Машина не соответствует характеристикам этой трассы. До последней попытки это была позиция между вторым и шестым местом, но последняя попытка не удалась, к сожалению.

Гонка практически предрешена, если не учитывать машины безопасности. Но мы вернёмся с боем. Наш гоночный темп хорош, хотя я не уверен, что у нас получится это показать. Всё будет зависеть от трафика», — приводит слова Хорнера Sky Sports.