Пиастри ответил, почему не смог завоевать поул в Монте-Карло

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло. Напомним, австралиец стал вторым.

«Чего не хватило? Хороший вопрос. Если взять первую половину моего круга в третьем сегменте, то этого должно было хватить для поула. Пара ошибок в конце, нужно отдать должное Шарлю. Он быстр на протяжении всего уикенда, и моментами мне казалось, что мы приближаемся к нему.

Для победы нам нужен хороший старт — если выйдем в лидеры, то сможем контролировать гонку. Если же не получится, придётся придумывать что-то с точки зрения тактики. Как бы там ни было, у нас хорошие шансы на высокий результат в гонке», — сказал Пиастри после выступления.