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Хельмут Марко назвал две причины проблем «Ред Булл» в Монако

Хельмут Марко назвал две причины проблем «Ред Булл» в Монако
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о трудностях команды на проходящем в Монте-Карло восьмом этапе сезона.

«Сезон начался с мыслью о том, что он станет огромным успехом. И затем произошло первое разочарование в Австралии. Однако основная проблема заключается не в трассах, а в корреляции между симулятором и трассой. На симуляторе у нас нет проблем с бордюрами.

И ещё, если говорить словами Макса, машина подпрыгивает как кенгуру, и это проблема. Это уже было выявлено в Майами и частично – в Имоле. Нам нужно начать с этого. Мы должны быть уверены в том, что когда доберёмся до настоящих трасс, таких как Барселона, то обретём былую форму», — приводит слова Марко издание Sky Germany.

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