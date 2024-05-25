Хельмут Марко назвал две причины проблем «Ред Булл» в Монако

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о трудностях команды на проходящем в Монте-Карло восьмом этапе сезона.

«Сезон начался с мыслью о том, что он станет огромным успехом. И затем произошло первое разочарование в Австралии. Однако основная проблема заключается не в трассах, а в корреляции между симулятором и трассой. На симуляторе у нас нет проблем с бордюрами.

И ещё, если говорить словами Макса, машина подпрыгивает как кенгуру, и это проблема. Это уже было выявлено в Майами и частично – в Имоле. Нам нужно начать с этого. Мы должны быть уверены в том, что когда доберёмся до настоящих трасс, таких как Барселона, то обретём былую форму», — приводит слова Марко издание Sky Germany.