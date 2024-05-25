Марко прокомментировал ошибку Ферстаппена в квалификации Гран-при Монако

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал только шестой результат Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Монако.

«Мы знали, что Леклер — серьёзный фаворит, но надеялись на место на первом ряду. Это было возможно после нескольких попыток в квалификации. К сожалению, Макс задел барьер на последней попытке. К счастью, ничего серьёзного, машина вроде не повреждена. Но шестое место на решётке — это, очевидно, разочарование.

Наше слабое место — второй сектор. На первом Макс обычно был быстрейшим, так что именно там он должен был отыгрывать время. Но иногда в Монте-Карло всё может пойти не так. Теперь для какого-либо шанса на победу нам нужны невероятные условия. Если мы окажемся близко к подиуму, уже будет очень хорошо», — приводит слова Марко GPBlog.