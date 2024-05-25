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«Зенит» вновь выиграл РПЛ, Чехия вышла в финал домашнего ЧМ. Главное к вечеру

Завершился чемпионат России по футболу сезона-2023/2024, чемпионом страны стал «Зенит», «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 мая.

Футбол

«Зенит» стал чемпионом России по футболу в шестой раз подряд

Стали известны пары стыковых матчей за право на выступление в следующем сезоне РПЛ

«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Хоккей

Сборная Чехии в восьмой раз в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале Швецию

Теннис

Надаль попросил организаторов «РГ» поставить его матч со Зверевым днём 27 мая

Бокс/ММА

«Не оттягивай дату своего избиения». Евлоев обратился к Стерлингу в соцсетях

Баскетбол

«Зенит» в концовке переиграл «Локомотив-Кубань», Захаров отметился победным броском

Авто

Леклер завоевал поул Гран-при Монако, Пиастри — второй, Ферстаппен — шестой

Фигурное катание

Стало известно, когда пройдут показательные прокаты сборной России по фигурному катанию