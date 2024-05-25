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Зенит в шестой раз подряд выиграл РПЛ, Чехия вышла в финал ЧМ

«Зенит» вновь выиграл РПЛ, Чехия вышла в финал домашнего ЧМ. Главное к вечеру
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Завершился чемпионат России по футболу сезона-2023/2024, чемпионом страны стал «Зенит», «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 мая.

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