«Зенит» вновь выиграл РПЛ, Чехия вышла в финал домашнего ЧМ. Главное к вечеру

Завершился чемпионат России по футболу сезона-2023/2024, чемпионом страны стал «Зенит», «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 мая.
Футбол
«Зенит» стал чемпионом России по футболу в шестой раз подряд
Стали известны пары стыковых матчей за право на выступление в следующем сезоне РПЛ
«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
Хоккей
Сборная Чехии в восьмой раз в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале Швецию
Теннис
Надаль попросил организаторов «РГ» поставить его матч со Зверевым днём 27 мая
Бокс/ММА
«Не оттягивай дату своего избиения». Евлоев обратился к Стерлингу в соцсетях
Баскетбол
«Зенит» в концовке переиграл «Локомотив-Кубань», Захаров отметился победным броском
Авто
Леклер завоевал поул Гран-при Монако, Пиастри — второй, Ферстаппен — шестой
Фигурное катание
Стало известно, когда пройдут показательные прокаты сборной России по фигурному катанию