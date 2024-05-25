Хэмилтон заявил, что ждёт поражений от Расселла в квалификациях весь сезон

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в нынешнем сезоне ожидает постоянных проигрышей напарника Джорджа Расселла в квалификациях. На Гран-при Монако Расселл показал в квалификации пятый результат, в то время как Хэмилтон стал седьмым, уступив напарнику менее одной десятой секунды.

«Я не ожидаю, что буду способен опережать Джорджа в квалификациях в этом году, но мы продолжим работать ради сильных гонок», — заявил Хэмилтон после квалификации.

На уточняющий вопрос журналистов, почему он не сможет опережать Расселла весь год, гонщик «Мерседеса» ответил только улыбкой.

Напомним, по окончании сезона-2024 Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари», где заменит испанского пилота Карлоса Сайнса.