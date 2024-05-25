Сайнс назвал цель на гонку в Монако после третьего места в квалификации

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло. Напомним, испанец стал третьим.

«Для меня это шаг вперёд. Весь уикенд я пытался обрести уверенность и ощущение машины, так что подняться на третье место – это прогресс. Не могу сказать, что до конца доволен, хотелось бы побороться за поул, но Шарль проделал выдающуюся работу, это правда. Машина великолепна, и ему удалось выжать из неё максимум, рад за него.

Я был силён на длинных отрезках. По какой-то причине проблемы были с короткими отрезками. Уверен, завтра темп на прямых будет хорошим.

В Монако всё дело в позиции на трассе, и мы уступили её. Здесь всё возможно, но мы сделаем всё, что в наших силах. Целью является победа Шарля завтра», — сказал Сайнс после выступления.