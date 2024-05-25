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«Я этого не понимаю». Хэмилтон пожаловался на машину после квалификации

«Я этого не понимаю». Хэмилтон пожаловался на машину после квалификации
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло. Напомним, британец стал седьмым.

«Вчера всё казалось прекрасным. Мы провели большую работу над машиной, и она ощущалась великолепно. Утром мы были хороши. Мы не вносим кардинальных изменений, команда на базе упорно трудилась, чтобы привнести обновления к последним двум гонкам и обновление к этому этапу, которое есть у Джорджа.

Как только мы доходим до квалификации… Я этого не понимаю. Я уже заранее знаю, что потеряю две десятых. Это определённо расстраивает, и у меня нет ответа на этот вопрос. Я не гоняю как-то иначе. Круги были великолепными. Просто чего-то не хватает», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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