«Пирелли» проведёт новые тесты шин для экстремального дождя

В Формуле-1 продолжаются поиски решений, которые могут позволить проводить гонки в экстремальных дождевых условиях.

Издание Motorsport сообщает, что шинники «Пирелли» совместно с «Феррари» проведут на следующей неделе на трассе «Поль Рикар» двухдневные тесты.

В первый день на сухой трассе будут тестироваться прототипы сликов для 2025 года, а затем, во второй день, трасса будет искусственно полита водой, чтобы итальянский производитель шин опробовал новый компаунд, предназначенный для экстремальных дождевых условий.

В последние годы дождевые шины «Пирелли» почти не используются, и не столько потому, что они не справляются с осадками на трассе, а, скорее, из-за того, что отводят слишком много воды, ухудшая видимость для позади идущей машины.

В «Пирелли» отметили, что на тестах постараются поработать над снижением стирания протектора, а также над уменьшением перегрева этого компаунда.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи «Феррари» совместно с ФИА проводила тесты колпаков-брызговиков на колёса машин, которые задумывались с целью улучшить видимость в дождевых условиях. Но в итоге от этой идеи отказались.