Сайнс избежал штрафа за блокировку Албона в квалификации

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс избежал штрафа за блокировку Алекса Албона из «Уильямса» в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло.

Сообщается, что Сайнс был проинформирован о приближении Албона и попытался уступить ему место, однако конфигурация шиканы не позволила ему это сделать, что повлияло на ситуацию.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Александер Албон («Уильямс»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)