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Леклер завоевал поул Гран-при Монако, Пиастри — второй, Ферстаппен — шестой

Леклер завоевал поул Гран-при Монако, Пиастри — второй, Ферстаппен — шестой
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В Монте-Карло завершилась квалификация восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал Шарль Леклер из «Феррари», второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена», замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Юки Цунода («РБ»)
9. Александер Албон («Уильямс»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)

Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Даниэль Риккардо («РБ»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Не прошли во второй сегмент:
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Серхио Перес («Ред Булл»)
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

Формула-1 2024. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Квалификация
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:10.270
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.154
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.248
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