Болиды «Хааса» дисквалифицированы из-за нарушения технического регламента

Болиды гонщиков «Хааса» Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга дисквалифицированы из-за результатов квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 25 мая, в Монте-Карло.

Машины не смогли пройти техническую проверку, в ходе которой стало известно, что подвижный элемент DRS с левой и правой сторон на обоих болидах превышает разрешённый максимум в 85 миллиметров.

Теперь Хюлькенберг и Магнуссен, занявшие 12-е и 15-места соответственно, будут стартовать с пит-лейна.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Монако стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Фаворит сезона голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял лишь шестое место. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Монако, начало – в 16:00 мск.