Болиды «Хааса» не прошли техническую инспекцию, гонщикам грозит дисквалификация

Болиды гонщиков «Хааса» Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга не смогли без проблем пройти техническую инспекцию после квалификации Гран-при Монако Формулы-1. По итогам инспекции было установлено, что подвижный элемент DRS с левой и правой сторон на обоих болидах превышает разрешённый максимум в 85 миллиметров.

Технический делегат Формулы-1 Джо Бауэр направил итоги проверки стюардам Гран-при, которые должны принять официальное решение о наказании гонщиков и команды. Традиционно в подобной ситуации речь может идти о дисквалификации. Соответственно, Хюлькенберг и Магнуссен потеряют 12-е и 15-е места на стартовой решётке и будут стартовать последними или даже с пит-лейна.

При этом Хюлькенбергу вдобавок ко всему угрожает потеря трёх мест на решётке за блокировку Эстебана Окона.