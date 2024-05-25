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Гибридный флагман Lamborghini сразился с самой мощной Tesla

Гибридный спорткар Lamborghini Revuelto, представленный в 2023 году, сразился в гонке на четверть мили с самой мощной моделью Tesla — полноприводной Model S Plaid, три мотора которой развивают 760 кВт (1033 л. с.).

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Напомним, у Lamborghini Revuelto под капотом атмосферный двигатель V12 — вместе с тремя электромоторами он выдаёт 746 кВт (1015 л. с.). При этом Revuelto существенно легче Model S Plaid.

Тем не менее в заездах carwow быстрее оказалась Tesla Model S Plaid, хотя Revuelto уступила электромобилю лишь 0,1 секунды.

Отметим, что ранее Lamborghini Revuelto уже гонялась с 1000-сильными Audi и BMW, а также вышла на старт против гибридных суперкаров Ferrari SF90 Stradale и Porsche 918 Spyder.