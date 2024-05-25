Перес — о 18-м месте в квалификации: абсолютная катастрофа!

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Перес не сумел выйти из первого сегмента квалификации, так как слабо проехал последний быстрый круг.

«Это была катастрофа, потому что на моём круге был такой сильный трафик. Отставание от первого места — всего полсекунды, однако, к сожалению, получилась абсолютная катастрофа. По сути уик-энд закончился, потому что, к сожалению, шансов на обгон здесь нет», — приводит слова Переса портал Motorsport-Total.

Напарник Переса по «Ред Булл» голландский пилот Макс Ферстаппен показал в квалификации шестой результат. Обладателем поул-позишен стал представитель «Феррари» монегаск Шарль Леклер.